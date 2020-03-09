24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Злата Огнєвіч зізналася, чи мала стосунки з Андрієм Хливнюком

- Читать новость на русском
Співачка Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich

Відома українська виконавиця Злата Огнєвіч провела зимову відпустку на Балі. Перед поїздкою на острів, брюнетка перефарбувала волосся у світлий колір. Артистка розповіла, чому наважилася на такий крок та зізналася, чи були у неї стосунки з Андрієм Хливнюком.

Злата Огнєвіч завжди була брюнеткою і важко було навіть уявити її з іншою зачіскою. Проте зовсім нещодавно знаменитість кардинально змінила імідж, перефарбувавшись в блондинку. Про те, що наштовхнуло її на такий експеримент та про стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком співачка розповіла у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

Читайте також: Володимир Остапчук вибачився за ганебні жарти про коронавірус та Євробачення-2020

Виконавиця зізналася, що кардинально змінила імідж, щоб уникнути неприємних спогадів з колишнім коханим, який розбив їй серце.

Коли дивилася на себе в дзеркало, то з'являлися асоціації. Я вирішила змінити дещо у своєму образі, щоб мені стало легше,
– розповіла Злата.

Златі Огнєвіч та солісту гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку приписувати роман. Артистка спростувала ці чутки.

Ми випили каву декілька разів. Я думала, що він хоче запропонувати мені дует, проте оскільки в нього нещодавно вже була творча колаборація, то гадаю, що шукатиму нового партнера,
– розповіла артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Злата Огнєвіч розповіла, чому кардинально змінила імідж: дивіться відео онлайн

 

"Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Злата Огнєвіч
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 11:51 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
сьогодні 11:33 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
Юліана Вінтюк
7 березня 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик
6 березня 19:37 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
6 березня 16:54 Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук