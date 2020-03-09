Злата Огнєвіч зізналася, чи мала стосунки з Андрієм Хливнюком

Відома українська виконавиця Злата Огнєвіч провела зимову відпустку на Балі. Перед поїздкою на острів, брюнетка перефарбувала волосся у світлий колір. Артистка розповіла, чому наважилася на такий крок та зізналася, чи були у неї стосунки з Андрієм Хливнюком.

Злата Огнєвіч завжди була брюнеткою і важко було навіть уявити її з іншою зачіскою. Проте зовсім нещодавно знаменитість кардинально змінила імідж, перефарбувавшись в блондинку. Про те, що наштовхнуло її на такий експеримент та про стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком співачка розповіла у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

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Виконавиця зізналася, що кардинально змінила імідж, щоб уникнути неприємних спогадів з колишнім коханим, який розбив їй серце.

Коли дивилася на себе в дзеркало, то з'являлися асоціації. Я вирішила змінити дещо у своєму образі, щоб мені стало легше,

– розповіла Злата.

Златі Огнєвіч та солісту гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку приписувати роман. Артистка спростувала ці чутки.

Ми випили каву декілька разів. Я думала, що він хоче запропонувати мені дует, проте оскільки в нього нещодавно вже була творча колаборація, то гадаю, що шукатиму нового партнера,

– розповіла артистка.

Злата Огнєвіч розповіла, чому кардинально змінила імідж: дивіться відео онлайн