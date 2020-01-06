Золотий глобус 2020: оголошено список переможців престижної кінопремії

Новий рік у світовому кіноматографі вже давно прийнято розпочинати з престижних заходів та церемоній нагородження. Так, традиційно, на початку січня відбулася премія Золотий глобус 2020, яка вчора, 5 січня, назвала своїх переможців.

Нарешті представники американського кінематографа дочекалися церемонії нагородження Золотий глобус 2020. Премія традиційно відгриміла в готелі The Beverly Hilton, що в Беверлі-Гіллз вчора, 5 січня. До речі, якщо ви пропустили: Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію Редакція LifeStyle 24 вже готова поділитися з вами переможцями "Золотого глобуса" 2020. Список переможців Золотого глобуса 2020: Повнометражні фільми: Найкращий фільм (драма): "1917" Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразити" (Parasite) Найкращий сценарій: Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді") Найкращий режисер: Сем Мендез ("1917") Найкраща пісня: (I'm Gonna) Love Me Again ("Рокетмен") Найкраща музика до фільму: Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker) Найкращий анімаційний фільм: "Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Missing Link) Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) Найкраща чоловіча роль (драма): Хоакін Фенікс ("Джокер") Найкраща жіноча роль (драма): Рене Зеллвегер ("Джуді") Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія") Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Терон Еґертон ("Рокетмен") Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Аквафіна ("Прощання") (The Farewell) Серіали та програми: Найкращий серіал (драма): "Спадкоємці" (Succession) Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Флібег" (Fleabag) Найкращий мінісеріал або телефільм: "Чорнобиль" (Chernobyl) Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Рамі Юссеф ("Рамі") (Ramy) Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Фібі Воллер-Брідж ("Флібег") (Fleabag) Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Браян Кокс ("Спадкоємці") (Succession) Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Олівія Колман "Корона" (The Crown)