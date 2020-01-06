Золотий глобус 2020: оголошено список переможців престижної кінопремії
Новий рік у світовому кіноматографі вже давно прийнято розпочинати з престижних заходів та церемоній нагородження. Так, традиційно, на початку січня відбулася премія Золотий глобус 2020, яка вчора, 5 січня, назвала своїх переможців.
Нарешті представники американського кінематографа дочекалися церемонії нагородження Золотий глобус 2020. Премія традиційно відгриміла в готелі The Beverly Hilton, що в Беверлі-Гіллз вчора, 5 січня.
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Редакція LifeStyle 24 вже готова поділитися з вами переможцями "Золотого глобуса" 2020.
Список переможців Золотого глобуса 2020:
Повнометражні фільми:
Найкращий фільм (драма): "1917"
Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразити" (Parasite)
Найкращий сценарій: Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")
Найкращий режисер: Сем Мендез ("1917")
Найкраща пісня: (I'm Gonna) Love Me Again ("Рокетмен")
Найкраща музика до фільму: Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)
Найкращий анімаційний фільм: "Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Missing Link)
Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
Найкраща чоловіча роль (драма): Хоакін Фенікс ("Джокер")
Найкраща жіноча роль (драма): Рене Зеллвегер ("Джуді")
Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія")
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Терон Еґертон ("Рокетмен")
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Аквафіна ("Прощання") (The Farewell)
Серіали та програми:
Найкращий серіал (драма): "Спадкоємці" (Succession)
Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Флібег" (Fleabag)
Найкращий мінісеріал або телефільм: "Чорнобиль" (Chernobyl)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Рамі Юссеф ("Рамі") (Ramy)
Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Фібі Воллер-Брідж ("Флібег") (Fleabag)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Браян Кокс ("Спадкоємці") (Succession)
Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Олівія Колман "Корона" (The Crown)