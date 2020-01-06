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Золотий глобус 2020: оголошено список переможців престижної кінопремії

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Переможці Золотого глобуса 2020 / Колаж: LifeStyle 24

Новий рік у світовому кіноматографі вже давно прийнято розпочинати з престижних заходів та церемоній нагородження. Так, традиційно, на початку січня відбулася премія Золотий глобус 2020, яка вчора, 5 січня, назвала своїх переможців.

Нарешті представники американського кінематографа дочекалися церемонії нагородження Золотий глобус 2020. Премія традиційно відгриміла в готелі The Beverly Hilton, що в Беверлі-Гіллз вчора, 5 січня.

До речі, якщо ви пропустили: Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію

Редакція LifeStyle 24 вже готова поділитися з вами переможцями "Золотого глобуса" 2020.

Список переможців Золотого глобуса 2020:

Повнометражні фільми:

Найкращий фільм (драма): "1917"

Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразити" (Parasite)

Найкращий сценарій: Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")

Найкращий режисер: Сем Мендез ("1917")

Найкраща пісня: (I'm Gonna) Love Me Again ("Рокетмен")

Найкраща музика до фільму: Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)

Найкращий анімаційний фільм: "Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Missing Link)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

Найкраща чоловіча роль (драма): Хоакін Фенікс ("Джокер")

Найкраща жіноча роль (драма): Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Терон Еґертон ("Рокетмен")

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Аквафіна ("Прощання") (The Farewell)

Серіали та програми:

Найкращий серіал (драма): "Спадкоємці" (Succession)

Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Флібег" (Fleabag)

Найкращий мінісеріал або телефільм: "Чорнобиль" (Chernobyl)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Рамі Юссеф ("Рамі") (Ramy)

Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Фібі Воллер-Брідж ("Флібег") (Fleabag)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Браян Кокс ("Спадкоємці") (Succession)

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Олівія Колман "Корона" (The Crown)

Розмір аліментів: важливі зміни у 2020 році
сьогодні
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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голлівуд Кіно LifeStyle Золотий глобус
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