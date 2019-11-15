Золотий глобус 2020: стало відомо, які зірки стали амбасадорами церемонії

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Брати Броснани стали амбасадорами Золотого глобусу 2020 / Instagram / @goldenglobes

Щороку церемонія нагородження преміями Золотий глобус представляє нових амбасадорів (представників) події, які задіяні до організації дійства. Ними стають діти відомих зірок. У 2020 році така честь випала синам ірландського актора та виконавця ролі Джеймса Бонда – Пірса Броснана.

22-річний Ділан і 18-річний Періс Броснани стали амбасадорами Золотого глобусу 2020 та допомагатимуть проводити урочисту церемонію нагородження. Про це повідомляють в Associated Press. У виданні йдеться, що брати Броснан в захваті від такої новини і зовсім не переживають, як вони справлятимуться з важливою місією.

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Ми постійно дивилися церемонію Золотий глобус, поки зростали, а я навіть кілька раз її відвідував. Це величезна честь отримати таку почесну роль і віддати належне батьковим досягненням,
– зазначив старший Ділан Броснан.

Відомо, що сини Пірса Броснана народились в другому шлюбі з американською актрисою Кілі Шей Сміт. Їхній зірковий батько свого часу двічі номінувався на премію Золотий глобус. Окрім проведення церемонії, брати Броснани також співпрацюватимуть з організацією FEED, яка відповідає за доставку дієтичної їжі школярам в усьомі світі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Golden Globes (@goldenglobes)

 

Минулоріч амбасадором церемонії стала донька Ідріса Ельби – найсексуальнішого чоловіка світу 2018 року за версією People. Донька Ісан Ельба проводила презентацію заходу, виносила нагороди переможцям та проводила їх зі сцени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ISAN ELBA (@isanelba)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Зіркові діти LifeStyle Кіно Золотий глобус Джеймс Бонд Голлівуд Новини LifeStyle
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