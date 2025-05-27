Попереду ще багато щасливих митей, але саме перша річниця шлюбу варта особливого ставлення. У народі її називають ситцевим весіллям на честь тонкої, ніжної тканини, яка уособлює крихкість і водночас легкість молодого шлюбу. Усе, що варто знати про цю дату, її значення, традиції, ідеї подарунків і святкувань – читайте в матеріалі LifeStyle24.

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1 рік шлюбу: як називається перша річниця весілля

Першу річницю шлюбу в Україні називають ситцевим весіллям. Водночас у деяких регіонах побутують назви "марлеве" або "бавовняне". Однак саме "ситцеве" є найбільш поширеним і традиційним варіантом. Ця назва походить від легкого, тонкого матеріалу – ситцю, який символізує крихкість перших спільних років подружнього життя, а також побутовий затишок і ніжність.



Зазвичай така тканина використовується для створення побутових речей, зокрема для постільної білизни, одягу або скатертин. У цьому є натяк як на буденність, у яку поступово входить молода пара, так і на тепло домашнього вогнища, що тільки починає розгоратися.

Ситець потребує дбайливого ставлення, як і стосунки в перший рік весілля.

Саме тому ця річниця нагадує подружжю про важливість турботи, компромісів і щоденної турботи одне про одного.



Перша річниця весілля / Фото Canva

Традиції та звичаї ситцевого весілля

В Україні зі святкуванням ситцевого весілля пов'язано чимало народних традицій, які збереглися до наших часів. Однією з найпоширеніших є обмін ситцевими хустками. Подружжя дарує одне одному символічні подарунки з цієї тканини, наприклад, хустку, фартух або вишиту серветку, щоб продемонструвати довіру та турботу. У деяких випадках до обміну залучають і гостей. Так, кожен може принести невеличкий сувенір із ситцю, який стає частиною спільної пам'яті про першу річницю.

Після цього подружжя зав'язує вузлики на цій тканині, які закріплюють емоційний зв’язок між чоловіком і дружиною та означають спільні пережиті моменти. До того ж у деяких українських родинах зберігся звичай писати листи одне одному. У них закохані діляться спогадами й вдячністю за прожитий рік, а потім кладуть ці аркуші до спеціальної скриньки, яку відкривають лише на нову річницю, читаючи й додаючи нові послання.

Також на ситцеве весілля заведено прикрашати оселю. Для цього подружжя використовує білий, кремовий або рожевий текстиль, квіти та свічки, щоб створити особливу атмосферу для проведення романтичної вечері чи побачення. Якщо є бажання, то можна запросити найближчих родичів або друзів на святкування, щоб розділити цей важливий момент разом з ними.

Що цікаво, у світі існують доволі схожі звичаї. Зокрема, у Великій Британії та США перша річниця шлюбу також має назву "cotton anniversary". Там заведено дарувати предмети з бавовни, як символ м'якості й ніжності. Натомість у Японії ситцеве весілля відзначають менш публічно, а у Скандинавських країнах подружжя влаштовує сімейний вечір, під час якого згадує найприємніші моменти першого року спільного життя.

Що дарують на першу річницю весілля

Подарунки на ситцеве весілля традиційно пов'язані з текстилем. Серед найпоширеніших варіантів:

Вироби із ситцю – символізують легкість і ніжність стосунків, а також побутовий затишок, який пара починає формувати разом.

Постільна білизна – нагадує про спільне життя й комфорт, який молодята створюють у своєму домі.

Рушники – вважаються оберегом і символом спільного шляху, що з'єднує дві долі в одну.

Скатертини – уособлюють сімейні традиції та теплі вечері разом, що закріплюють зв’язок між партнерами.

Фартухи або серветки – дрібниці для спільного побуту, які підкреслюють турботу одне про одного.

Обираючи подарунок на ситцеве весілля, варто враховувати стиль життя та захоплення подружжя. Якщо пара любить подорожувати, то гарним варіантом буде сертифікат на відпочинок або скретч-карта світу. А для творчих людей підійде майстер-клас, пов'язаний із мистецтвом, кулінарією чи гончарством.

Втім, якщо пара цінує затишок, то набір ароматичних свічок, текстиль для дому або фотокнига створять приємні емоції. Серед інших оригінальних подарунків:

Парні аксесуари або одяг, що нагадуватимуть про єдність та емоційну близькість навіть у буденних речах.

Романтична вечеря або подорож, що подарує враження, які залишать спогади й зміцнять емоційний зв’язок.

Чекова книжка бажань, яка допоможе втілити в реальність індивідуальні мрії та бажання пари.



Що подарувати на 1 річницю весілля / Фото Canva

Подарунки для подружжя одне одному

Дружина може подарувати чоловіку:

Персоналізований аксесуар – браслет, блокнот, футболку з важливою для нього фразою чи датою;

Романтичний сюрприз – вечеря, оформлена у стилі їхнього першого побачення, що ніби повертає у часи початку стосунків;

Фотокнига або відеоролик – хроніка першого року, яка викликає емоції й нагадує, через що вони пройшли разом.

Чоловік може подарувати дружині:

Прикраси або одяг – шарф чи піжаму, які асоціюватимуться з теплом й затишком;

Сертифікат на враження – спа-день, масаж або фотосесія, що дозволять партнерці присвятити час собі й водночас створити новий спільний спогад;

Букет з особистим листом або чеком бажань – жест, який демонструє уважність до її мрій і бажань.

Серед універсальних ідей: спільна подорож, парні піжами чи футболки, пікнік на природі, романтична фотосесія або створення сімейного альбому. Для того, щоб зробити подарунок ще більш особливим, можна додати до нього ім'я, ініціали, зворушливу дату чи улюблену цитату вашої другої половинки за допомогою лазерного гравіювання.

Подарунки від гостей

Друзі та родичі пари зазвичай обирають практичні або символічні подарунки, які стануть у пригоді. Серед доречних варіантів:

текстиль для дому (рушники, пледи, серветки);

декоративні елементи (картини, свічки та ароматичні набори);

подарункові сертифікати в магазини побутової техніки;

враження для двох (квитки на концерт, майстер-клас);

оригінальні сюрпризи (пазл з фотографією пари, скретч-мапа).

Однак у жодному разі не рекомендується дарувати посуд, особливо ножі чи дзеркала. За народними повір'ями, це може відлякати щастя та призвести до розриву шлюбу. Крім цього, не слід вручати подружжю занадто буденні речі, наприклад, посуд чи мило. Річ у тім, що так виникає високий ризик притягнути матеріальні труднощі та негативно вплинути на долю пари.

Як оригінально відзначити першу річницю

Романтична вечеря вдома або в ресторані

Якщо ви любите спокій і комфорт, то влаштуйте романтичну вечерю вдома. Приготуйте улюблені страви або замовте їх з ресторану, запаліть свічки, прикрасьте стіл серветками з ситцю чи видрукуйте фото з весілля для декору. Вечір можна доповнити переглядом відео з весілля, створенням музичного плейлиста з вашими улюбленими піснями або обміном листами. А якщо вам хочеться вийти "в люди", то забронюйте столик у затишному ресторані або в місці, де ви були на першому побаченні.

Подорож на двох

Це може бути поїздка на вікенд у карпатське село, романтичний готель біля водойми, спа-комплекс або навіть ніч у готелі у вашому місті, щоб урізноманітнити буденність. У подорожі легко повернутися до романтичних почуттів і відчути справжнє кохання одне до одного.

Тематична фотосесія

Організуйте ніжну фотосесію в стилі вашого весілля з елементами ситцю, зокрема одягнувши хустки, сорочки та аксесуари. Так, можна зробити кадри вдома, в полі, у фотостудії або навіть в тому самому місці, де були створені весільні світлини.

Обмін листами

Візьміть аркуш паперу та напишіть на ньому все, що ви відчували у день весілля, що змінилося за цей рік і за що вдячні. Потім обміняйтеся цими листами за романтичною вечерею. Після цього сховайте їх у шкатулку, щоб перечитати через 2, 5 або 10 років.

Створення нової традиції

Започаткуйте нові звичаї у цей день і повертайтеся до них щороку. Наприклад, створіть традицію спільного малювання на полотні, випікання тістечок, запуску повітряного змія або читання вголос листів з побажаннями. З кожним роком ці звичаї набуватимуть ще більшого сенсу, адже вони асоціюватимуться з вашими стосунками.

Ідеї для проведення ситцевого весілля для двох

День без гаджетів. Присвятіть цей день виключно одне одному, не відволікаючись на телефони й соцмережі.

Спільна прогулянка улюбленими місцями. Відвідайте ті місця, що важливі для вас обох. Зокрема, це може бути парк, де пройшло ваше перше побачення, кав’ярню, де ви вперше зустрілися, або маршрут, яким часто гуляєте.

Приготування святкової вечері разом. Оберіть нову страву, яку ви ніколи не куштували, чи приготуйте те, що їли у день весілля.

Перегляд фото та відео з весілля та дитячих років. Поділіться власними спогадами та згадайте, якими ви були, що вас пов’язало, що ви цінуєте сьогодні.



Як відсвяткувати річницю весілля / Фото Canva

Ідеї для святкування в компанії

Затишна вечірка вдома з найближчими. Запросіть на святкування лише найближчих друзів, хрещених і родичів. Нехай кожен розповість коротку історію про вас як пару, виголосить особливий тост чи зворушливі привітання та побажає щось щире.

Тематична вечірка з особливим дрескодом. Оберіть тему вашого заходу та запропонуйте гостям одягти щось із бавовни чи ситцю.

Пікнік на природі. Скатертина на траві, кошик із фруктами, пляшка вина, невеликий торт і прикраси з тканини створять ніжну атмосферу в день вашої першої річниці. Також на ситцеве весілля можна організувати командні ігри або спільну фотосесію.

Щоб створити особливий настрій, не обов’язково витрачати на це багато грошей. Так, ви можете підібрати музику, яка викликає приємні спогади або асоціюється з вашим весільним днем, чи використати ароматичні свічки, ефірні олії або парфуми, що нагадують про той час. Прикрасьте простір улюбленими квітами або композиціями з лаванди, сухоцвітів, додайте серветки з ситцю, гірлянди, тепле світло ламп і свічок. Крім цього, можна запропонувати гостям написати побажання на клаптиках тканини, а пізніше створити з них пам'ятну "ковдру спогадів". Найважливіше – обрати той варіант святкування, який резонує саме з вашою історією кохання, і дозволити собі насолодитися моментом разом.