Свої іменини цієї середи відзначають Василь, Михайло, Іван, Олена, Павло, Петро, Микола, Григорій, Мойсей, Митрофан, Симон, Опанас, Олександр. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії

Вавила – патріарх Антіохії, якого призначили на посаду у 237 році. Протягом 13 років він виконував свої обов'язки. У 250 році імператор Декій віддав наказ, аби святого кинули у в'язницю, а згодом вбили. Після цього Вавила захотів, щоб у труну поставили його кайдани – як символ любові до Ісуса Христа.

Що не можна робити

Не рекомендується підходити близько до вогню, бо у цей день він володіє магією.

Заборонено позичати гроші або брати кредит, бо станеться біда.

Не варто лихословити та сваритися.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде дощ, то готуйтеся до сухої погоди восени.

Якщо побачите багато горобини, то зимою будуть сильні морози.

Якщо помітите, що на цибулі є чимало лушпиння, то чекайте на сувору зиму.

Що ще відзначають

Щороку 4 вересня люди святкують Всесвітній день сексуального здоров'я. У 2010 році таке свято започаткувала Міжнародна асоціація сексуального здоров'я.

Крім того, у першу середу вересня традиційно відзначають Глобальний день пошуку талантів. Його запровадили дві організації: маркетингове агентство KRT і Асоціація професіоналів із залучення талантів.