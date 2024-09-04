Свої іменини цієї середи відзначають Василь, Михайло, Іван, Олена, Павло, Петро, Микола, Григорій, Мойсей, Митрофан, Симон, Опанас, Олександр. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії
Вавила – патріарх Антіохії, якого призначили на посаду у 237 році. Протягом 13 років він виконував свої обов'язки. У 250 році імператор Декій віддав наказ, аби святого кинули у в'язницю, а згодом вбили. Після цього Вавила захотів, щоб у труну поставили його кайдани – як символ любові до Ісуса Христа.
Що не можна робити
- Не рекомендується підходити близько до вогню, бо у цей день він володіє магією.
- Заборонено позичати гроші або брати кредит, бо станеться біда.
- Не варто лихословити та сваритися.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні буде дощ, то готуйтеся до сухої погоди восени.
- Якщо побачите багато горобини, то зимою будуть сильні морози.
- Якщо помітите, що на цибулі є чимало лушпиння, то чекайте на сувору зиму.
Що ще відзначають
Щороку 4 вересня люди святкують Всесвітній день сексуального здоров'я. У 2010 році таке свято започаткувала Міжнародна асоціація сексуального здоров'я.
Крім того, у першу середу вересня традиційно відзначають Глобальний день пошуку талантів. Його запровадили дві організації: маркетингове агентство KRT і Асоціація професіоналів із залучення талантів.