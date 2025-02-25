Вони мають свої сильні сторони та унікальні характеристики, які впливають на характер, життєві пріоритети та навіть спосіб мислення. Які знаки зодіаку народжуються в березні – пише LifeStyle24.

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Які знаки зодіаку в березні

Риби (19 лютого – 20 березня)

Якщо людина народилася в першій половині березня, а саме до 20 числа, то має знак зодіаку – Риби. Вони з'явилися на світ під стихією Води, тому відзначаються емоційною глибиною та сильною інтуїцією. Риби можуть легко передбачити події або відчувати інших людей. Представникам цього знаку зодіаку властива ніжність і доброта, але водночас вони можуть бути дещо замкненими або схильними до самоаналізу.

Риби

Риби – це романтики, які мріють про справжнє кохання, тому можуть ідеалізувати свого партнера та віддавати у стосунках більше, ніж отримують. Найкраще їм підходять знаки, які можуть дати стабільність і підтримку, наприклад, Телець, Скорпіон і Рак. Завдяки своїй творчій натурі Риби часто досягають успіху в мистецтві, музиці, психології або духовних практиках. Вони чудові письменники, художники, психологи, лікарі та навіть музиканти.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо день народження людини припадає на 21 березня або пізніше, то її знак зодіаку – Овен. Він належить до стихії Вогню, тому його представники відзначають волею, рішучістю та прагненням до перемоги. Овни завжди готові брати на себе ініціативу та вести інших за собою. Такі люди зазвичай пристрасні та активні у стосунках, але їм важливо, щоб партнер підтримував їхній ритм життя. Вони не полюбляють нудьгувати, тому завжди шукають пригод. Найкращі партнери для Овнів – Лев, Близнюки та Стрілець.

Овен

Власники цього знаку зодіаку добре проявляють себе у сферах, де потрібна ініціативність та сміливість. Тому Овнам буде легко досягти успіху в підприємництві, спорті, військовій справі, політиці та продажах. Такі люди завжди прагнуть бути першими й не бояться викликів.