Наприклад, Книгою Левит, де менструальна кров вважалася джерелом ритуальної "нечистоти" (Лев. 15:19-30). Чи дозволяється жінці хрестити малюка під час місячних – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православну Церкву України.

Дивіться також Що заборонено робити в церковні свята: основні правила для вірян

Чи можна жінці хрестити дитину під час місячних

У Новому Завіті апостол Павло наголошує: "Всяке творіння Боже добре" (1 Тим. 4:4). Це означає, що людське тіло, створене Господом, є благословенним і не може вважатися нечистим через природні фізіологічні процеси, зокрема менструацію.

Водночас Ісус Христос навчав вірян, що справжня "нечистота" не пов'язана з тілом, а виходить із серця людини через злі думки, заздрість і погані вчинки (Мк. 7:20-23). Тож менструація не є духовною перешкодою для участі в церковному житті. Жінка під час місячних цілком може стати хрещеною матір'ю. Адже в цьому немає нічого гріховного чи недоречного. Православна Церква України цінує щирість і духовну готовність вірянок взяти участь у Таїнстві Хрещення.

Чи можна жінці хрестити дитину під час місячних / Фото Freepik

Чи можна йти до церкви під час місячних

Священники Православної Церкви України запевняють, що не існує жодних заборон на відвідування храму під час місячних, адже менструація – природний процес, який не може відокремити жінку від Бога. Важливо, щоб дівчина щиро прагнула до молитви та духовного спілкування.

Сучасна церква дедалі більше відходить від застарілих уявлень і зазначає, що Бог дивиться на серце, а не на фізіологічні процеси.