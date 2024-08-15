Цього четверга, за традицією, варто піти до церкви та помолитися Діві Марії за здоров'я своє і близьких людей, а також – за сімейний добробут. Вважається, що сьогодні Пресвята Богородиця чує всі прохання, які люди промовляють щиро. Після богослужіння господині накривають великий святковий стіл.

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З нагоди Дня ангела Марії редакція LifeStyle 24 зробила добірку красивих привітань у картинках. Щиро вітаємо усіх причетних з іменинами. Нехай Матір Божа завжди буде поруч та захищає від негараздів. Нехай ангел-охоронець не покидає вас ні в моменти радості, ні в моменти смутку. Всього найкращого!

День ангела Марії 2024: привітання у картинках

З Днем ангела Марії / Фото "Люкс ФМ"

З Днем ангела Марії / Фото "Люкс ФМ"

З Днем ангела Марії / Фото "Топ вітання"

З Днем ангела Марії / Фото "Топ вітання"

З Днем ангела Марії / Фото Hochu

З Днем ангела Марії / Фото Hochu

З Днем ангела Марії / Фото "Твій світ"

З Днем ангела Марії / Фото "Твій світ"

З Днем ангела Марії / Фото "Гумореска"

З Днем ангела Марії / Фото "Гумореска"

Сподіваємося, що ви обрали привітання, які відправите своїм рідним, друзям і знайомим. Спокійного свята!