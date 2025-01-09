1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за новим календарем, Стефанії вже відзначили свої іменини 27 грудня, розповідає 24 канал.

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Однак деякі українці досі дотримуються старого стилю. Тому наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Стефанії у картинках і листівках.

Привітання з Днем ангела Стефанії за старим стилем: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії за старим стилем: проза й вірші

З Днем ангела, Стефаніє! Бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти досягала усіх поставлених цілей, щоб кожен день був сповнений оптимізму і приємних моментів. Нехай у домі завжди буде затишок і гармонія!

***

З іменинами, Стефаніє! Нехай на тебе чекає нескінченна кількість можливостей і шансів, сімейне щастя, взаємне кохання і фінансова незалежність!

***

З Днем Ангела, Стефаніє! Нехай твій небесний покровитель захищає тебе від усіх негараздів і дарує сили для нових досягнень. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, а твоє серце – теплом і любов'ю!

***

Твоє ім'я – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.