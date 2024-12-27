Ім'я Степан має давньогрецьке походження та означає "вінець" або "вінок". Його власники – дуже добрі чоловіки, які намагаються розв'язати всі конфлікти мирним шляхом, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво З Днем ангела Степана 2024: зворушливі картинки-привітання з іменинами

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Степана у прозі, картинках і віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Степана 2024: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем ангела Степана! Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, добробуту, миру, радості та сил. Хай щастить!

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Степане, вітаю з твоїм прекрасним і світлим святом. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням, бажаю оптимістичних налаштувань і доброго здоров'я, міцної любові й безустанного ентузіазму, постійного задоволення і вічного кохання.

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

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Добрий ангел торкнувся крилом тобі,

І з іменинами тихесенько привітав,

І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,

Дотримуйся, Степане, життєвих правил.

Нехай удача поряд крокує,

Нехай друзі надійні тебе оточують,

Нехай у душі завжди співає весна,

Будь впевненим у собі завжди.

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Дорогий Степане! Нехай ангел почує твої молитви й допоможе впоратися з усіма негараздами на життєвому шляху! Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним, прощай людям їх помилки та будь милосердним до близьких. Зі святом тебе!

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

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Свят у світі є багато.

Іменини – також свято

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Степан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любити й застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

І кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

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Вітаю, Степане! Сили, таланту, абсолютних перемог і незмінного щастя! Нехай у житті буде багато яскравих днів, великих успіхів і вагомих перспектив. Будь завжди впевнений у собі та щасливий!

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

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Твій Ангел-охоронець оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками й добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У День ангела бажаю тобі, Степане, завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!