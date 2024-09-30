У цей день вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Вони були християнками, які жили в Римі за часів правління імператора Адріана. Чоловік переслідував християн, тому коли дізнався про родину, то наказав її позбавити волі. Згодом Віру, Надію та Любов стратили на очах Софії. Вдова не змогла пережити втрату, тому померла через три дні після загибелі дітей.

Не пропустіть Яке свято у понеділок, 30 вересня: чому сьогодні не можна впускати чужих людей у дім

LifeStyle24 підготував красиві картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Надішліть їх своїм близьким, друзям і знайомим.

День ангела Віри, Надії, Любові та Софії: картинки-привітання



Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24

​​​​​​​

Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24

​​​​​​​

Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24

​​​​​​​

Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24

​​​​​​​

Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24

​​​​​​​

Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Колаж LifeStyle24