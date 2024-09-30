У цей день наші предки спалювали солому, бо вірили, що отримають захист від усіх хвороб. Про заборони й прикмети 30 вересня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті священномученика Григорія

Батько Григорія скоїв замах на короля Вірменії, через що загинув, залишивши сина без рідної людини. Після цього святий Григорій прийняв християнство в Кесарії, де одружився і став татом двох дітей. Коли його дружина померла, то він вирішив спокутувати гріх свого батька та повернутися до Вірменії, щоб служити на благо короля Тірідата. Правитель дізнався, що святий – син вбивці його тата, тому наступні 14 років Григорій зазнавав страшних тортур. Після звільнення священномученик проповідував християнство серед народу, будував собори та став єпископом Вірменії. Через деякий час святий Григорій вирушив жити в пустелю. Священномученик помер на самоті, а його мощі поховали за усіма традиціями.

Що не можна робити

Не рекомендується вживати алкоголь.

Не можна лихословити та сваритися з рідними.

Не варто ходити в брудному одязі.

Не можна впускати в дім чужих людей, бо вони можуть принести нещастя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то взимку буде багато снігу.

Якщо вранці похмура погода, то до кінця тижня буде тепло.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то на свято Покрови Пресвятої Богородиці буде холодно.

Якщо вранці тепло, то зима прийде нескоро.

Що ще відзначають

День ангела Віри, Надії, Любові та їх матері Софії за старим стилем. Свято сестер-мучениць розповідає про історію їхньої відданої віри. Софія прищеплювала донькам любов до Сина Божого, а ім'я дівчат згодом стали назвами християнських чеснот.

Всеукраїнський день бібліотек. Це професійне свято для бібліотекарів, яке встановили у 1998 році. Наразі в Україні функціонує близько 40 тисяч бібліотек.