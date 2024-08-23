Синьо-жовтий стяг тепер майорить не тільки над державними будівлями чи над будинками людей, сьогодні ним вкривають труни із загиблими Героями, прапор вивішують над звільненими населеними пунктами від російських окупантів. Синій та жовтий кольори стали символами незламності українського народу. Тому сьогодні, як ніколи важливо віддати честь і шану символу, який ідентифікує українців як один великий і незламний народ, пише LifeStyle 24.

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Уперше українське знамено підняли над ратушею у Львові у 1848 році. Вже у 1917 році стяг став офіційним прапором української державності. З нагоди Дня Державного прапора України наша редакція зібрала найкращі привітання у картинах, щоб ви мали змогу привітати найближчих людей.

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото ТСН

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Радіо "Люкс"

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Радіо "Люкс"

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Радіо "Максимум"

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Радіо "Максимум"

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Pexels

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото NV

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Pinterest

Привітання з Днем Державного прапора України / Фото Pinterest

Нехай сьогоднішній день стане нагадуванням про незламність українського народу, а синьо-жовтий стяг замайорить в усіх куточках України. Діліться із близькими красивими картинками-привітаннями, щоб підтримати дух свята.