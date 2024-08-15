Сьогодні редакція LifeStyle 24 розповість про найгарніші українські прізвища. Можливо, у списку знайдете саме своє та дізнаєтеся більше цікавої інформації про нього.

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Список найгарніших українських прізвищ

Шевченко

Прізвище Шевченко є одним із найпопулярніших в Україні, оскільки у рейтингу займає друге місце. Воно, зокрема, належить 106340 людям. Найбільша кількість проживає у Києві – 7940, Харкові – 4971 та Дніпрі – 3993. Записане у козацьких реєстрах за 1756 та 1649 роки. Походить від назви професії – швець.

Дорошенко

Прізвище Дорошенко не таке поширене, але зустрічається у різних областях України. Найчастіше його можна почути у Києві, Харкові та Дніпрі. У першому місті налічується 1691 носіїв, у другому – 650, у третьому – 483. Загалом це родове ім'я має 19272 людей. Раніше воно належало українській знаті.

Тарнавський

Прізвище Тарнавський отримали 1819 людей, тобто воно менш популярне за попередні два, однак все одно красиве. Власники цього родового імені здебільшого мешкають у Києві – 104, Львові – 92 та Одесі – 52, але воно записане й в інших регіонах. До слова, колись також було поширене серед аристократів.