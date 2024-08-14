Родове ім'я Мельник розкидане по всій території України. Однак найчастіше зустрічається у Києві – 6587 людей, Вінниці – 2385 людей та Львові – 2173 людей. Більше про нього читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Найпопулярніше українське прізвище

Прізвище Мельник утворилося від назви професії – млинар або мірошник. Тобто колись його давали людям, які працювали з млином чи мали його у своїй власності. Згодом від нього з'явилися похідні – Мельничук і Мельниченко. Це родове ім'я, до речі, ще було за часів Гетьманщини та серед керівництва УРСР.

Прізвище Мельник належить відомим українським діячам. Також зустрічається серед військовослужбовців ЗСУ.

Мельник Андрій Атанасович – Голова Проводу Українських Націоналістів.

Мельник Андрій Ярославович – український дипломат.

Мельник Ірина Олексіївна – українська борчиня вільного стилю.

Мельник Ірина Василівна – українська акторка.

Шукайте це прізвище серед знайомих та друзів. Оскільки воно найпоширеніше, то дійсно варто уважніше придивитися до свого оточення. Можливо, й серед вас є власники цього родового імені.