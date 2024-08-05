Редакція LifeStyle 24 зробила добірку прізвищ, які утворилися від професій. Знаходьте у матеріалі своє, аби більше знати про походження роду, чим займалися предки, яких ви навіть ніколи не знали.

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Прізвища, які утворилися від назв професій

Мельник

Прізвище Мельник раніше належало людям, які працювали з млином. Воно, до речі, є найбільш поширеним в Україні та налічує 107878 носіїв. Найчастіше зустрічається у Києві (6587), Вінниці (2385) та Львові (2173). Однак загалом його власники розкидані по всій країні. Це родове ім'я записане у козацькому реєстрі за 1756 рік.

Коваленко

Прізвище Коваленко опинилося на третьому місці серед найпопулярніших, оскільки має 88632 власників. Професія, яка з ним асоціюється, – коваль. Найчастіше це родове ім'я можна почути у Києві (7341), Харкові (3166) та Дніпрі (2795). Воно також є у козацьких реєстрах на 1756 та 1649 роки.

Шевченко

Прізвище Шевченко колись давали людям, які виробляли або ремонтували взуття, тобто шевцям. Воно – доволі поширене, адже займає другу сходинку у рейтингу. Є, зокрема, у 106340 людей. Найбільше вони проживають у Києві (7940), Харкові (4971) та Дніпрі (3993). Рідше це родове ім'я можна почути на Заході України.

Прізвища, які походять від професій / Фото Freepik

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Бондаренко

Прізвище Бондаренко походить від професії бондар – це людина, яка робить діжки, бочки та барили. Розташувалося на 4 місці серед найпоширеніших. Його, зокрема, мають 88133 українців. Здебільшого цих людей можна побачити у Києві (5709), Харкові (4049) та Дніпрі (2711). Воно також зустрічається у козацьких реєстрах.

Гончар

З прізвищем Гончар все доволі просто, оскільки його у давнину давали гончарям – людям, які займалися виробами з глини. Налічує не так багато власників, як попередні, але все одного досить багато – 20107: у Києві – 1288, у Харкові – 513, а у Дніпрі – 416. Записане також у населених пунктах Заходу України.