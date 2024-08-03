В Україні давно не робили перепис населення, тому точну кількість власників певних прізвищ сказати неможливо. Однак ресурс "Рідні" має статистику за 2011-2013 роки. Про рідкісні родові імена – у матеріалі.

Теж цікаво Дуже дивне: хто має найдовше прізвище в Україні

Список найрідкісніших українських прізвищ

Листопаденко

Прізвище Листопаденко налічує 3 носіїв. Ці люди проживають у селі Олександрівна Кіровоградської області. Від такого родового імені згодом утворилися похідні: Листопад, Листопадова.

Афендик

Власників прізвища Афендик є 4. Вони мешкають як на Сході, так і на Заході України. Зокрема, у Львові та Дніпрі. Є також доволі схожі варіанти: Афендікова, Афендіков, Афенді, Афендулова та Афендулов.

Рільник

Прізвище Рільник належить 7 людям. Його можна зустріти у селі Дрогомишль та у селі Великосілки Львівської області. Також є у самому Львові. Від цього родового імені походять такі: Ріль, Рільчук, Рільєв та Рільська.

Добірка рідкісних прізвищ / Фото Freepik

Безгрішний

Прізвищем Безгрішний зараз володіє 3 осіб. Воно збереглося у доволі великих містах України: Запоріжжі та Миколаєві. До речі, це родове ім'я має ще й жіночу форму – Безгрішна, яка налічує 7 людей.

Чорнооченко

Прізвище Чорнооченко збереглося найкраще зі списку, оскільки має аж 15 власників. Згідно з даними "Рідних", вони живуть у Києві, Борисполі та Краматорську. Найбільше – саме у столиці України.