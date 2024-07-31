Тернополянин розповідає – про те, що можна змінити прізвище та ім'я дізнався від колеги. Сам чоловік про таку можливість не знав. За законом, експериментувати з паспортними даними можна з 16 років.

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Чоловік поділився з журналістами, що мав кілька варіантів нових паспортних даних. Станом на 2019 рік він змінював своє прізвище та ім'я вже чотири рази. Зараз вони звучать так: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Житель Тернополя зауважує, що Володимир – це про мир з людьми, а друга частина паспортних даних означає, що він до всього ставиться серйозно та намагається протистояти негативу та злу. Придумував варіанти прізвища та імені чоловік завдяки Вікіпедії. До речі, тернополянин хотів би, щоб його паспортні дані були довшими. У реєстрі зараз найбільша кількість символів – це 50 разом з дефісами.

Чоловік каже, що друзі вже звикли до таких незвичних паспортних даних, однак скорочують їх. Зокрема, називають його Добронік або Добронівогневладислав. Тернополянин розповідає, що таким рішенням хотів показати, що він має право робити власний вибір у житті. Оскільки колись батьки забирали таку можливість у чоловіка, моментами роблять це й зараз. До слова, проблем з банком через прізвище та ім'я у нього немає.