Як поєднували свої прізвища та імена власники деяких компаній, аби придумати назву, читайте у сьогоднішньому матеріалі. Можливо, ви здивуєтеся, оскільки знайдете у списку відомі бренди.

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Добірка прізвищ, які стали брендами

Adidas

Спортивний бренд Adidas завоював прихильність людей по всьому світові. Його назва придумувалася доволі цікаво. Вважається, що вона розшифровується All Day I Dream About Soccer. Заснував таку фірму чоловік, на ім'я Адольф Дасслер, – скорочено Аді. Так його часто називали друзі. Тож компанію він створив, поєднавши своє оригінальне прізвисько та перші три букви прізвища. Таким чином й виникла відома торгова марка.

Max Factor

Компанію Max Factor заснував поляк Максиміліан Факторович. Свого часу він встиг попрацювати у Росії, зокрема у Санкт-Петербурзі та Рязані, однак потім, на щастя, переїхав до Сполучених Штатів Америки. Коли чоловік вирішив створити власний бренд, то скоротив прізвище та ім'я, аби зробити назву.

Tresemme

Бренд, який випускає засоби по догляду за волоссям, Tresemme створила Една Емме. Як бачимо, аби придумати назву, жінка використала декілька літер зі свого прізвища. До речі, це слово за звучанням схоже до французького вислову "très-aimé", який перекладається як "той, кого сильно любиш".