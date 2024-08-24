LifeStyle24 детальніше розповість про традиції святкування Дня Незалежності України. Про те, як відзначали свято з 1991 по 2023 рік – читайте в матеріалі.

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Традиції святкування Дня Незалежності

1991-2001 рр.

У 1991 році вперше святкувався День Незалежності України саме 16 липня, оскільки тоді була перша річниця з моменту ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет країни. На Майдані Незалежності відбулися виступи українських артистів, а на Хрещатику пройшов багатотисячний марш громадян, вдягнених у вишиванки. Протягом наступних семи років президенти відмовлялися від пишних святкувань. Однак, у 1998 році на головній вулиці Києва влаштували ходу спортсменів і військовий парад. Хрещатиком проїхала бойова техніка, а захисники отримали знак учасника параду на честь Дня Незалежності.

У 2001 році до десятиріччя свята в столиці завершили роботу над встановленням верхньої частини монумента Незалежності. Саме тоді знову відбувся військовий парад із залученням 6500 бійців та 173 одиниць техніки. До Києва завітали лідери сусідніх країн, серед яких президенти Польщі та Росії.



День Незалежності України 2024 / Фото Robert Anasch, Unsplash

2002-2013 рр.

До 2009 року у святковий день також організовували паради та марші. Водночас українці мали змогу насолодитися концертами артистів і відвідати культурні та розважальні заходи. У 2009 році під час свята над Києвом пролетіли 25 літаків, а Хрещатиком вже традиційно пройшли військові. Що цікаво, саме тоді найбільший у світі літак "Мрія" побачили над столицею.

Втім, за часів президентства Віктора Януковича військові паради майже не проводили, а натомість організовували святкові концерти та заходи. Українці мали спостерігати за салютами та парадом вишиванок.

2014-2023 рр.

Після анексії росіянами півострова Крим президент Петро Порошенко все одно вирішив провести військовий парад до Дня Незалежності, таким чином повернувши багаторічну традицію. Тоді думка українців розділилася: хтось вважав, що військова техніка мала б бути на фронті, а хтось підтримав ідею лідера країни.

Варто зазначити, що у 2018 році військові під час параду вперше використали нове вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" замість звичних радянських. Це увійшло в історію та гасло тепер часто використовується українцями.



День Незалежності України 2024 / Фото Glib Albovsky, Unsplash

У наступні два роки паради не проводили через економію, а згодом через пандемію COVID-19. Однак, у 2021 році, у 30-ту річницю Незалежності України було проведено понад 100 святкових заходів по всій країні. У Києві пройшов військовий парад, а над головною вулицею міста пролетіла авіація, зокрема "Мрія". Це був останній політ літака перед його знищенням окупантами.

У 2022 та 2023 роках внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі масові святкування були скасовані. Президент Володимир Зеленський лише провів церемонії вручення нагород військовим.