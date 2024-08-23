У нашому новому матеріалі ми розповідаємо про історію цього свята, коли саме воно було встановлено, як його святкують у нашій країні. А також, чому кольори українського прапора – синій і жовтий – мають таке велике значення.

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День Державного прапора України 2024: історія свята

На початку 90-х років День прапора відзначали 24 липня. Це свято було неофіційним і святкували його лише в Києві. Відзначення цього дня в Києві мало символічне значення, оскільки було присвячене першому підняттю синьо-жовтого прапора над будівлею Київської міської ради у 1990 році.



Прапор України / Фото Pinterest

Офіційно свято на загальнодержавному рівні почали відзначати лише у 2004 році. 23 серпня 2004 року тодішній президент Леонід Кучма офіційно запровадив День Державного прапора України. Причини вибору саме 23 серпня як дати святкування залишаються невідомими.

Відомо, що 23 серпня 1991 року синьо-жовтий прапор було занесено до будівлі Верховної Ради одразу після невдалого путчу ДКНС. Проте ця подія насправді відбулася 24 серпня, а підняття прапору над парламентом відбулося лише у вересні.

Чому кольори українського прапора – синій і жовтий

Щодо символіки кольорів прапора, традиційно вважається, що синій колір символізує небо, а жовтий – українські поля. Існує також тлумачення жовтого кольору як "золотої пшениці", "сонця" або як образу "ланів, осяяних сонцем". Синій колір завжди асоціювався з небом, іншого визначення не було.