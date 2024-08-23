Цьогоріч Україна відзначає 33-річчя з моменту проголошення незалежності. У 1991 році 346 депутатів проголосували за незалежність України, а В'ячеслав Чорновіл висунув пропозицію внести до Верховної Ради синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах. Згодом цей стяг замайорів над куполом парламенту, передає LifeStyle 24.

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Цікавий факт, що перший парад, який присвятили до Дня Незалежності України, провели у 1994 році, а національну валюту ввели в обіг у 1996 році. Попри те, що наша країна доволі молода держава, вона вже завоювала своє місце на політичній арені, а на полі бою веде боротьбу з російським агресором, щоб захистити власні кордони та не допустити війни в Європі.

Привітання з Днем Незалежності України / Фото 24 Канал

Привітання з Днем Незалежності України / Фото 24 Канал

Привітання з Днем Незалежності України / Фото 24 Канал

Привітання з Днем Незалежності України / Фото 24 Канал

Привітання з Днем Незалежності України / Фото Canva

Привітання з Днем Незалежності України / Фото 24 Канал

Привітайте рідних і близьких святковими листівками, щоб вчергове нагадати про сильну, вільну та незламну Україну. З Днем Незалежності, рідна!