Цього року день осіннього рівнодення в Україні припадає на 22 вересня, тобто на неділю. Детальніше про те, що означає таке явище, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Осіннє рівнодення 2024: що це таке

Вважається, що після осіннього рівнодення у земних півкулях день та ніч тривають приблизно по 12 годин. Сонце покидає Північну півкулю та переходить і Південну, де починається астрономічна весна. Українці ж у цей період будуть мати астрономічну осінь. Наступні зміни, за традицією, відбуваються під час зимового сонцестояння.

У день осіннього рівнодення люди дотримуються декількох традицій, які передалися від наших предків. Зокрема, відпускають минуле, дякують Богові за все, що мають, і поминають померлих родичів. Також потрібно зрізати горобину та повішати грона на вікно або поставити десь біля нього, щоб захистити оселю від зла.

День осіннього рівнодення / Фото Canva

Осіннє рівнодення 2024: що не можна робити