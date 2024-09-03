У цей день учні вітають своїх рідних вчителів з професійним святом, дарують квіти, солодощі. Часто, крім того, організовуються різні тематичні заходи. Коли будемо святкувати День вчителя, знає LifeStyle 24.

Зауважте Чи матимуть українці додаткові вихідні у вересні 2024 року: перелік свят у перший місяць осені

Коли буде День вчителя у 2024 році

За традицією, День вчителя припадає на першу неділю жовтня. Тому цього року свято буде відзначатися 6 жовтня. Однак зазвичай у навчальних закладах святкування відбувається у п'ятницю.

У багатьох країнах світу День вчителя запровадили ще у XIX столітті. Однак тоді здебільшого вітали вчителів та педагогів, які зробили значний внесок у сферу освіти – саме на їхню честь встановлювали професійні свята. Крім того, не було стабільної дати. В Аргентині, це, наприклад, 11 вересня, а в Індії – 5 вересня.

День вчителя / Фото Canva

У Радянському Союзі День вчителя започаткували у 1965 році. Однак офіційно це свято встановили аж у 1980 році – тоді вийшла Постанова Президії Верховної Ради СРСР. Коли Україна здобула незалежність, 11 вересня 1994 року президент видав указ, у якому йшлося, що День вчителя буде відзначатися у першу неділю жовтня щороку.

У багатьох українських школах напередодні Дня вчителя уроки скорочені. Ба більше, відбувається День самоврядування, тобто учні старших класів проводять уроки замість вчителів, аби вони відпочили.