Сонце переходить небесний екватор із Північної півкулі в Південну. Саме у цей день починається астрономічна осінь в Україні, розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть День осіннього рівнодення 2024: суворі заборони, яких варто дотримуватися

Цьогоріч осіннє рівнодення припадає на 22 вересня о 15:43 за київським часом. Після цього ночі стануть довшими за дні, тому надворі темнітиме швидше.

Не забудьте привітати своїх родичів і друзів атмосферними листівками з Днем осіннього рівнодення, які підготувала наша редакція. Надішліть ці красиві картинки рідним і близьким, яким хочете подарувати теплі та позитивні емоції.

День осіннього рівнодення 2024: атмосферні картинки-привітання



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем осіннього рівнодення 2024 / Фото LifeStyle24

Які традиції свята

День осіннього рівнодення варто провести у колі найближчих людей. Водночас рекомендується вшанувати пам'ять померлих родичів і подякувати Сину Божому за все, що маєте.

У давнину наші предки накривали щедрий стіл і запрошували додому рідних людей. Чим більше страв стояло на столі, тим краще проходила осінь.