У цей день наші предки молилися Сину Божому та поминали своїх померлих родичів. Водночас пращури влаштовували гуляння з нагоди завершення збору врожаю, передає LifeStyle24.

Цікаво Коли святкуватимемо День осіннього рівнодення у 2024 році: що відомо про нього

День осіннього рівнодення: коротко про свято

Це явище настає, коли Сонце переходить з Північної півкулі в Південну. Завдяки цьому процесу забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна осінь, яка протриває до зимового сонцестояння, 21 грудня.

Цьогоріч Україна відзначатиме День рівнодення у неділю, 22 вересня, о 15:43 за київським часом. Відтепер дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими, через що на вулиці швидше темнітиме.



День осіннього рівнодення 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

У цей день існує кілька важливих заборон, яких варто дотримуватися. Так, не можна розпочинати нові справи, оскільки вони будуть приречені на невдачу. Не рекомендується планувати поїздки або відрядження, бо може статися непередбачуване. Водночас заборонено лихословити, сваритися й гучно лаятися, оскільки тоді привабите негативну енергію в будинок.

Також не можна позичати або брати гроші в борг, бо почнуться фінансові труднощі. До того ж у День осіннього рівнодення не треба уникати прибирання в домі.

Що можна робити

Проведіть цей день разом з родиною, як це робили наші предки. Влаштуйте невелике застілля та вшануйте пам'ять покійних родичів. Водночас дозволяється приділити час для генерального прибирання дому. Позбавтеся непотрібних речей і звільніть місце для чогось нового.