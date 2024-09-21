У цей день наші предки молилися Богу та дякували йому за благословення. Також у давнину люди поминали своїх покійних родичів, розповідає LifeStyle24.

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День осіннього рівнодення: що відомо

Явище осіннього рівнодення настає з переходом Сонця з Північної півкулі в Південну. Тоді зірка проходить через небесний центр, що дозволяє забезпечити однакову тривалість дня та ночі, яка складає приблизно по 12 годин. Для українців настає астрономічна осінь аж до моменту зимового сонцестояння.

Цьогоріч осіннє рівнодення припадає на 22 вересня, у неділю, о 15:43 за київським часом. Після цього ночі стануть довшими за дні, тому тепер на вулиці швидше темнітиме. Попри те, що рівнодення триває лише мить, його вплив є суттєвим на різноманітні природні цикли, зокрема міграції тварин.

Що цікаво, у цей день наші предки влаштовували святкування і проводили весь час разом з родиною. Пращури навіть гадали у сімейному колі, після цього не забуваючи помолитися за здоров'я близьких.



День осіннього рівнодення 2024 / Фото Freepik

Народні прикмети

Якщо побачите багато павутиння на вулиці, то зима буде суворою.

Якщо ще не все листя опало з дерев, то сьогодні буде тепло.

Якщо почуєте грім, то взимку снігу не буде.

Якщо ввечері тепло, то на наступний день буде вітряно.