Втім, у більшості громадян виникають питання щодо того, куди саме варто перевести годинники – вперед чи назад. Однак, відповідь на нього вже давно дав Кабінет Міністрів України постановою № 509, передає LifeStyle24.

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Куди переводять годинники восени

Щороку в Україні двічі переводили годинникову стрілку – навесні та восени. Втім, у 2024-му громадяни зроблять це востаннє. Річ у тім, що 16 липня цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 4201, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час. Це було зроблено після довготривалих дискусій українців, які хотіли змінити цю традицію.

Тому цьогорічної осені, а саме у ніч з 26 на 27 жовтня, громадяни нашої країни переведуть годинник о 4 ранку на годину назад востаннє. Українці матимуть можливість поспати трохи довше, ніж зазвичай.

Варто нагадати, що смартфони, комп'ютери та планшети переходять на новий час автоматично. Водночас у старих гаджетах і механічних годинниках необхідно налаштувати все самостійно.

Що зробити для легкого переходу на новий час

Українцям рекомендується почати раніше лягати спати приблизно в один і той самий час. До того ж не варто забувати про здорове харчування й пити достатню кількість води. Також старайтеся завжди провітрювати кімнату перед сном і влаштовувати собі вечірні прогулянки на свіжому повітрі. Одна з найважливіших порад – не користуватися гаджетами за 2 години до сну, оскільки екран телефону випромінює світло, яке подразнює очі й перешкоджає якісному сну.