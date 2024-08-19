Сьогодні традиційно вітаємо українських бджолярів та дякуємо їм за роботу. У свято у різних містах України проводяться ярмарки, де продають мед, та інші тематичні заходи. Після початку повномасштабного вторгнення вони стали не такими гучними та масовими, але все одно організовуються, пише LifeStyle 24.

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З нагоди Дня пасічника наша редакція зібрала добірку привітань у картинках. Щиро вітаємо усіх причетних. Нехай робота приносить лише задоволення та достаток. Бажаємо здоров'я, щастя та успіхів у житті!

День пасічника 2024: картинки-привітання

Привітання з Днем пасічника / Фото sendpic.com.ua

Привітання з Днем пасічника / Фото sendpic.com.ua

Привітання з Днем пасічника / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем пасічника / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем пасічника / Фото art-shop.com.ua

Привітання з Днем пасічника / Фото art-shop.com.ua

Привітання з Днем пасічника / Фото Joy Pup

Привітання з Днем пасічника / Фото Joy Pup

Привітання з День пасічника / Фото with_love_card

Привітання з Днем пасічника / Фото with_love_card

Якщо у вашому оточенні є пасічники, то обов'язково зберігайте нашу добірку привітань. Відправляйте красиві картинки своїм близьким, рідним, друзям, знайомим і колегам.