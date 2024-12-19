У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Відтоді громадяни відзначають День святого Миколая 6 грудня, але є люди, які дотримуються старого стилю. Про заборони цього свята – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.

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День Святого Миколая 2024

Миколай Чудотворець народився в місті Патарі. Він з дитинства вивчав Святе Письмо, а в дорослому віці став єпископом. Миколай здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним. Під час гоніння на християн він продовжував проповідувати, через що був позбавлений волі римським імператором. Коли до влади прийшов інший правитель, то святого звільнили. З того часу Миколай рятував людей від смертної кари та допомагав бідним. Після загибелі святого, його мощі зцілювали вірян.

У давнину наші предки влаштовували сімейні посиденьки, на яких співали, танцювали й проводили час разом. Батьки готували своїм дітям печиво, яке називається "миколайчики", що нагадує дідуся. У сучасному світі дорослі вночі кладуть малечі різноманітні подарунки під подушку. Крім цього, свято асоціюється з благодійністю, тому існує традиція надсилати солодощі або інші презенти у дитячі будинки.

День святого Миколая 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

У День святого Миколая існує низка заборон, яких варто дотримуватися. Так, у жодному разі не можна вживати алкоголь. До того ж не варто сваритися, сперечатися та лаятися. Також не рекомендується пліткувати, заздрити та бажати іншим зла, щоб не накликати біди в родину. Крім цього, не слід займатися хатніми справами, зокрема прибирати, прати й прасувати. Водночас вірянам не можна вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко й сир, оскільки ще триває Різдвяний піст.