Що цікаво, історія цього свята сягає давніх часів. За однією з версій, День святого Валентина виник завдяки ранньохристиянському мученику Валентину, єпископу міста Терні. Чоловік жив за часів правління римського імператора Клавдія II, який під час воєн забороняв солдатам укладати шлюб. Одруження нібито робило людей слабкими, тому цар не схвалював подібних дій.

Однак Валентин не підтримував думку імператора, тому таємно проводив вінчання закоханих. За це святого схопили й стратили. Перед смертю він написав листа коханій дівчині, підписавши його: "Твій Валентин". Чоловік загинув 14 лютого, а у 496 році цей день став символом кохання, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Нехай у душі завжди буде тепло: гарні привітання з Днем святого Валентина у картинках і словах

З нагоди Дня святого Валентина наша редакція підготувала чудові листівки. Збережіть їх собі та привітайте своїх близьких зі світлим святом усіх закоханих.

Листівки з Днем святого Валентина 2025

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Надішліть ці листівки своїм найближчим та подаруйте їм казковий настрій завтра. З Днем святого Валентина!