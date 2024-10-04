Це свято започаткували у XIX столітті в більшості країн світу. Його відзначають викладачі й педагоги, які працюють у сфері освіти та допомагають учням здобути важливі знання. В Україні День вчителя почали святкувати після підписання Указу "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року. Саме цей документ закріпив, що свято щорічно відзначатиметься в першу неділю жовтня.

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LifeStyle24 зібрав привітання з Днем вчителя у картинках, прозі та віршах. Збережіть їх собі та не забудьте надіслати усім знайомим і друзям, які працюють у сфері освіти.

Привітання з Днем вчителя 2024

Вчителю, вітаємо Вас! У цей день ми хочемо висловити Вам нашу безмежну подяку за те, що Ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов Вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! З Днем вчителя!

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Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі незгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!

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Вітаю з Днем вчителя! Бажаю бадьорості та сил, поваги та гідних досягнень. Нехай кожен день починається з веселих посмішок, теплих привітань, добрих слів. Нехай завжди вдається залишатися найкращим вчителем та чудовою людиною. І ще побажаю великого щастя та міцного здоров'я.



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем вчителя! Бажаю бути поважною особою у школі та щасливою людиною в житті! Бажаю з кожним своїм уроком дарувати учням міцні знання, веселі мрії, а серцю – радість, щиру любов!

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Вітаю Вас із професійним святом! Подяка вам і низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Бажаю довгих років і щастя!

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Вітаємо Вас з професійним святом,

Сьогодні для Вас – квітів багато!

Дякуємо Вам за щоденну турботу,

За людяність, ласку й невпинну роботу,

За те, що знання нам даруєте цінні,

На нас витрачаючи роки безцінні!

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З Днем вчителя! Бажаю натхнення, позитиву, великих успіхів у роботі та достойних виплат! Нехай учні тішать жагою до знань, а батьки – мудрим ставленням до навчального процесу їх дітей!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем учителя вітаємо!

І сьогодні Вам бажаємо

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

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З Днем вчителя! Бажаю миру, достатку, натхнення та радості. Дякую за вашу невтомну працю, за те, що пробуджуєте в учнів жагу до знань, що щедро ділитесь своїм досвідом і постійно удосконалюєте свою майстерність. Нехай на Ваших заняттях панує атмосфера довіри, радості та віри у свої сили. Талановитих Вам та щирих учнів!