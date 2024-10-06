В умовах повномасштабного вторгнення День вчителя став особливим для усіх педагогів. Викладачі щодня стикаються з новими випробуваннями через війну, але продовжують організовувати навчальний процес і надавати якісну освіту українцям.

Цікаво Безмежного натхнення і мирного неба: гарні привітання з Днем вчителя у картинках, прозі й віршах

LifeStyle24 підготував святкові картинки-привітання з Днем вчителя. Надішліть їх усім своїм рідним і близьким, які наполегливо працюють у сфері освіти.

День вчителя 2024: картинки-привітання



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

Що відомо про свято

Це свято почали відзначати ще у ХІХ столітті. Однак лише у 1994 році організація ЮНЕСКО встановила День вчителя на міжнародному рівні. Відтоді весь світ став відзначати свято працівників освіти – 5 жовтня. Того ж року Указ Президента України "Про День працівника освіти" погодив цей день і у нашій державі.

У більшості українських шкіл учні влаштовують концерти зі співами, віршами й побажаннями. Водночас організовують різноманітні конкурси та виставки для вчителів, де можна побачити тематичні плакати, які створили діти своїми руками.