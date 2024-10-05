Цей день українці відзначають з 1994 року, у першу неділю жовтня. Що цікаво, у більшості країн світу День вчителя започаткували ще у XIX столітті. Традиційно учні вітають своїх педагогів у п'ятницю, даруючи їм квіти та солодощі й організовуючи тематичні заходи.

Не пропустіть Найщиріші привітання з Днем вчителя 2024: теплі слова у прозі та віршах

LifeStyle24 зібрав привітання у картинках, прозі й віршах з Днем вчителя. Підготуйтеся заздалегідь і збережіть їх, щоб надіслати своїм рідним і знайомим 6 жовтня.

Привітання з Днем вчителя 2024: картинки, вірші й проза

З Днем вчителя! Дякуємо за вашу підтримку, мотивацію і віру в кожного з нас. Нехай у житті буде більше світла, тепла і радості, які ви даруєте нам кожного дня!

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З Днем вчителя! Ваша робота – це справжнє мистецтво, що вимагає терпіння, мудрості й любові. Бажаємо вам успіхів у всьому, натхнення та гордості за своїх учнів.

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Вас з Днем вчителя вітаю!

Щиро Вам я побажаю,

Щоб Вас учні шанували,

Всі незгоди відступали.

Миру, затишку, надії,

Завжди щоб збувались мрії!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вчителю, ви справжній герой! Завдяки вашій мудрості та вмінню надихати, ми стаємо кращими. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчих успіхів і завжди відчувати повагу від своїх учнів!

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Вітаємо від усіх нас, нашого дорогого вчителя, із професійним святом! Подяка вам та низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя!

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Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров'я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Дорогі вчителі! У цей святковий день дозвольте висловити вам вдячність та глибоку шану. Ваша праця – титанічна, а ваш внесок в розвиток освіти – неоціненний. Бажаю вам тільки радості, здоров'я, наснаги та терпіння. Нехай всі ваші задуми реалізовуються найкращим чином!

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Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров'я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердечне тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю вас з Днем вчителя! Бажаю вам натхнення, творчих успіхів та професійного зростання. Нехай учні завжди радують вас своїми досягненнями, а колеги підтримують та поважають.

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Шановний вчителю! Вітаю з вашим святом! Бажаю міцного здоров'я, терпіння та мудрості. Нехай учні завжди будуть вдячні за ваші знання та підтримку, а робота приносить лише радість.