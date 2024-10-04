Цей день в Україні щорічно відзначають у першу неділю жовтня. Таку дату закріпив Указ про "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року.

Не пропустіть Вже зовсім скоро День вчителя 2024: оригінальні привітання з професійним святом

LifeStyle24 зібрав щирі привітання з Днем вчителя у картинках, віршах і прозі. Заздалегідь підготуйтеся та збережіть їх, щоб надіслати своїм рідним і близьким 6 жовтня.

Привітання з Днем вчителя 2024

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

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Вітаємо від усіх нас, нашого дорогого вчителя, із професійним святом! Подяка вам і низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Вітаємо і бажаємо довгих років та щастя!

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Працюється легко Вам, хай так і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого у світі бажаємо.

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Вітаю з Днем вчителя та хочу побажати впевненості, витримки, міцного здоров'я та сил. Нехай Ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж, нехай Ваші учні будуть слухняними та спроможними на великі перемоги, нехай Ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією, нехай Ваша душа з кожною миттю пізнає смак щастя.



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем учителя вітаю!

Щиро Вам всього бажаю:

Щастя, радості й достатку,

Щоб усе було в порядку.

Учні Вас, щоб шанували,

Успіхів, щоб досягали!

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У цей осінній святковий день бажаємо відчути тепло учнівських сердець і силу батьківської вдячності та поваги. Хай життя буде наповнене наснагою, любов'ю та здоров'ям, а педагогічна майстерність з кожним роком стає ще більш витонченою.

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Вітаю з Днем вчителя! Бажаю відчувати любов та повагу до кожного учня. Хай творчий розвиток та самоцінність дитини буде основою вашої діяльності! Креативу вам та позитиву, натхнення та радості, міцного здоров'я та великих успіхів!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю Вас з Днем вчителя! Бажаю працювати без втоми та насолоджуватися життям. Бажаю щирого кохання, великої поваги, безмежного щастя та невгамовного натхнення. Бажаю бути чудовим вчителем і чудовою людиною.

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Вітаю вас, найкращий у світі вчитель. Ви щодня вкладаєте свою душу в учнів, даруючи їм цінні знання та свою любов. Величезний уклін вам і безмежна подяка за вашу працю! З Днем вчителя!