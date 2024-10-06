Щорічно в Україні відзначають День вчителя у першу неділю жовтня. Втім, учні вітають своїх педагогів у п'ятницю, влаштовуючи тематичні заходи з подарунками й квітами.
Не пропустіть Творчого натхнення і професійного розвитку: гарні привітання з Днем вчителя у прозі та віршах
LifeStyle24 зібрав теплі привітання з Днем вчителя у віршах, прозі й картинках. Надішліть ці щирі слова усім педагогам, які старанно працюють для своїх учнів.
Привітання з Днем вчителя: картинки, проза й вірші
У цей осінній святковий день бажаємо відчути тепло учнівських сердець і силу батьківської вдячності та поваги. Хай життя буде наповнене наснагою, любов'ю та здоров'ям, а педагогічна майстерність з кожним роком стає ще більш витонченою.
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Учителем не кожен може бути,
Не кожен серцем вміє говорить
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити й любити.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівати,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддати.
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Вітаю вас з Днем вчителя! Бажаю натхнення, творчих успіхів та професійного зростання. Нехай ваші учні завжди радують вас своїми досягненнями, а колеги підтримують та поважають.
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Шановний вчителю! Вітаю вас зі святом! Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та мудрості. Нехай ваші учні завжди будуть вдячні за ваші знання та підтримку, а робота приносить лише радість.
Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24
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Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Здоров'я міцного та мрій розмаїття,
Діяльність хай ваша триває століття!
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Вітаю з Днем вчителя! Бажаю вам творчого натхнення, професійного зростання та особистого щастя. Нехай кожен день буде наповнений новими відкриттями та досягненнями, а ваша праця приносить лише задоволення.
Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24
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З Днем вчителя! Дякую вам за всі життєві уроки, настанови та підтримку. Живіть ще багато десятиліть! Нехай ваші учні завжди будуть кмітливими та зацікавленими у навчанні.
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Дорогі вчителі! У цей святковий день дозвольте висловити вам вдячність та глибоку шану. Ваша праця – титанічна, а внесок у розвиток освіти – неоціненний. Бажаю вам тільки радості, здоров'я, наснаги та терпіння. Нехай всі ваші задуми реалізовуються найкращим чином!