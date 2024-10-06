День вчителя почали святкувати в Україні після підписання Указу "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року. Саме цей документ закріпив, що свято щорічно відзначатиметься в першу неділю жовтня.

Цікаво З Днем вчителя 2024: тематичні картинки-привітання з професійним святом

LifeStyle24 зібрав гарні привітання з Днем вчителя у прозі, віршах і картинках. Зберігайте та надсилайте їх своїм педагогам, які щодня працюють на благо школярів.

Привітання з Днем вчителя 2024: проза, вірші й картинки

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю вам творчого натхнення, професійного розвитку та особистого щастя. Нехай кожен день буде сповнений нових відкриттів і досягнень, а ваша праця приносить лише задоволення.

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Шановний вчителю! Вітаю вас з вашим святом! Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та мудрості. Нехай ваші учні завжди будуть вдячні за ваші знання та підтримку, а робота приносить лише радість.

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З Днем вчителя вітаю,

Терпіння й радості бажаю.

Хай учні тішать завжди,

А мрії здійснюються всі!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю зі святом! Бажаю міцного здоров'я, успіхів у професійній діяльності та невичерпного оптимізму. Нехай кожен новий навчальний рік приносить радість від роботи й гордість за досягнення ваших вихованців.

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З Днем вчителя! Щиро бажаю вам міцного здоров'я, миру і добробуту у ваших сім'ях, творчої енергії та поваги. Вірте у щасливий завтрашній день і мирне небо над головою!

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Щиро вітаю вас із професійним святом! Дякую за вашу мудрість, терпіння та невтомну працю. Нехай ваші учні завжди будуть вдячними, а праця приносить радість та задоволення!

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Вітаємо вас з професійним святом,

Бажаємо щастя, здоров'я багато!

Для вас сьогодні посмішки й вітання,

Найкращі, найщиріші побажання,

Яскравих квітів ніжна розмаїть

Теплого сонця, неба ясну блакить!



Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Дорогі вчителі, з нагоди вашого свята хочу побажати вам безмежного натхнення, терпіння і любові. Ви освітлюєте наші серця і розум. Нехай ваші зусилля завжди будуть оцінені, а життєвий шлях сповнений щастя та радості!

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Вітаємо вас з Днем вчителя! Подяка вам і низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя!