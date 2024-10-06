День вчителя почали святкувати в Україні після підписання Указу "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року. Саме цей документ закріпив, що свято щорічно відзначатиметься в першу неділю жовтня.
Цікаво З Днем вчителя 2024: тематичні картинки-привітання з професійним святом
LifeStyle24 зібрав гарні привітання з Днем вчителя у прозі, віршах і картинках. Зберігайте та надсилайте їх своїм педагогам, які щодня працюють на благо школярів.
Привітання з Днем вчителя 2024: проза, вірші й картинки
Вітаю з Днем вчителя! Бажаю вам творчого натхнення, професійного розвитку та особистого щастя. Нехай кожен день буде сповнений нових відкриттів і досягнень, а ваша праця приносить лише задоволення.
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Шановний вчителю! Вітаю вас з вашим святом! Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та мудрості. Нехай ваші учні завжди будуть вдячні за ваші знання та підтримку, а робота приносить лише радість.
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З Днем вчителя вітаю,
Терпіння й радості бажаю.
Хай учні тішать завжди,
А мрії здійснюються всі!
Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю зі святом! Бажаю міцного здоров'я, успіхів у професійній діяльності та невичерпного оптимізму. Нехай кожен новий навчальний рік приносить радість від роботи й гордість за досягнення ваших вихованців.
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З Днем вчителя! Щиро бажаю вам міцного здоров'я, миру і добробуту у ваших сім'ях, творчої енергії та поваги. Вірте у щасливий завтрашній день і мирне небо над головою!
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Щиро вітаю вас із професійним святом! Дякую за вашу мудрість, терпіння та невтомну працю. Нехай ваші учні завжди будуть вдячними, а праця приносить радість та задоволення!
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Вітаємо вас з професійним святом,
Бажаємо щастя, здоров'я багато!
Для вас сьогодні посмішки й вітання,
Найкращі, найщиріші побажання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть
Теплого сонця, неба ясну блакить!
Привітання з Днем вчителя 2024 / Колаж LifeStyle24
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Дорогі вчителі, з нагоди вашого свята хочу побажати вам безмежного натхнення, терпіння і любові. Ви освітлюєте наші серця і розум. Нехай ваші зусилля завжди будуть оцінені, а життєвий шлях сповнений щастя та радості!
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Вітаємо вас з Днем вчителя! Подяка вам і низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя!