Цікаво, що відділ зв'язку з'явився ще у далекому 1917 році. Тоді його створили в Українському генеральному військовому штабі. Багато зв'язківців є і зараз, коли триває війна Росії проти України. Вони – важлива ланка в українському війську. Тож сьогодні щиро вітаємо усіх причетних з професійним святом.

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З нагоди Дня військ зв'язку ЗСУ редакція LifeStyle 24 зібрала добірку чудових картинок-привітань. Дорогі зв'язківці, дякуємо вам за щоденну важку роботу, за оборону України. Сил, здоров'я та перемоги!

День військ зв'язку ЗСУ: картинки-привітання

День військ зв'язку ЗСУ / Фото Армія inform

День військ зв'язку ЗСУ / Фото "Апостроф"

День військ зв'язку ЗСУ / Фото Amazing Ukraine

День військ зв'язку ЗСУ / Фото ЗСУ

День військ зв'язку ЗСУ / Фото ГУР

День військ зв'язку ЗСУ / Фото Запорізька міська рада

День військ зв'язку ЗСУ / Фото Миколаївська районна військова адміністрація

День військ зв'язку ЗСУ / Фото Армія inform

Цей день – ще одна можливість подякувати українським військовим за щоденний захист нашої країни. Обирайте привітання, які вже сьогодні відправите рідним, друзями або знайомим. Зі святом!