Горіховий Спас – останній у списку. Раніше в Україні він припадав на 29 серпня, однак тепер будемо святкувати 16 серпня. У народі це свято ще називають Хлібним або Полотняним Спасом, пише LifeStyle 24.

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Горіховий Спас 2024: історія та традиції свята

У свято Горіхового Спасу віряни згадують, як у 944 році образ Ісуса Христа перенесли з Едесси до Константинополя. Його називають Нерукотворним, оскільки одного разу Син Божий приклав до святині своє обличчя. Після цього воно відбилося на образі. Тому цей день ще називають Нерукотворний Спас, Спас на полотні. Наші предки у свято продавали на ярмарках полотна, які робили вдома.

За традицією, на Горіховий Спас жінки печуть хліб та пироги. Це потрібно робити з борошна, яке вродило нещодавно. Крім того, люди сіють різні культури, садять озимі та збирають пшеницю. У давні часи християни казали, що у цей день треба купити полотно, аби вшановувати Нерукотворний образ Ісуса Христа. Згодом його варто освятити та поставити вдома. Вважається, що полотно притягує у сім'ю щастя та здоров'я.

У храмі освячують також випічку, зроблену напередодні, та горіхи. Після богослужіння люди збираються за великим сімейним столом. Можна готувати не лише пісні страви, адже Успенський піст вже закінчився.