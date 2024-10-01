Раніше українці відзначали цей день 14 жовтня. Однак з переходом ПЦУ й УГКЦ на новий церковний календар усі дати свят змістилися на 13 днів.
Не пропустіть З Днем захисників і захисниць України: тематичні привітання у картинках зі святом
LifeStyle24 підготував привітання у прозі та віршах з Днем захисників і захисниць України. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які невпинно борються за свободу громадян рідної країни.
Привітання з Днем захисників і захисниць України: проза і вірші
З Днем захисника України! Дякуємо кожному, хто стоїть на варті нашого миру та спокою. Бажаємо міцного здоров'я, стійкості та сили духу. Нехай кожен день приносить тільки добрі новини, а Україна живе у вільній та мирній державі!
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Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим, що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!
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З Днем захисника України! Нехай кожен крок у вашому житті буде сповнений благословенням, а мир і добробут назавжди оселяться у родині!
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З Днем захисника України! Щиро дякую за твою мужність, самовідданість і відвагу. Ти той, на кого рівняються мільйони, той, хто боронить наш мир і спокій. Бажаємо тобі міцного здоров'я, сімейного тепла і непохитної віри у краще майбутнє України!
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Вітаю із Днем захисників України! Нехай кулі облітають, вороже залізо оминає тіло, а дух буде міцним.
Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24
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Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!
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Прийми найщиріші вітання з Днем захисників України! Бажаємо доброго здоров'я, щастя, добробуту і всього найпрекраснішого!
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Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій,
Більше життєвих і світлих надій!
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З Днем захисників і захисниць України! Бажаю щастя, здоров'я і бадьорості духу, впевненості у собі й своїй Україні.
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Вітаю усіх захисників і захисниць України. Ви опора нашої держави. Спокій наших домівок – у ваших надійних і сильних руках. Бажаю добра, світлого настрою та професійних успіхів!
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Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24
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Вітаю з чудовим святом – Днем захисників і захисниць України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! З щирого серця бажаю міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!
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З великою радістю я вітаю вас з Днем захисника України. З усього серця бажаю стійкості, мужності, успіхів, щастя, любові, миру і добра!