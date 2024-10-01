Раніше українці відзначали цей день 14 жовтня. Однак з переходом ПЦУ й УГКЦ на новий церковний календар усі дати свят змістилися на 13 днів.

Не пропустіть З Днем захисників і захисниць України: тематичні привітання у картинках зі святом

LifeStyle24 підготував привітання у прозі та віршах з Днем захисників і захисниць України. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які невпинно борються за свободу громадян рідної країни.

Привітання з Днем захисників і захисниць України: проза і вірші

З Днем захисника України! Дякуємо кожному, хто стоїть на варті нашого миру та спокою. Бажаємо міцного здоров'я, стійкості та сили духу. Нехай кожен день приносить тільки добрі новини, а Україна живе у вільній та мирній державі!

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим, що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

З Днем захисника України! Нехай кожен крок у вашому житті буде сповнений благословенням, а мир і добробут назавжди оселяться у родині!

***

З Днем захисника України! Щиро дякую за твою мужність, самовідданість і відвагу. Ти той, на кого рівняються мільйони, той, хто боронить наш мир і спокій. Бажаємо тобі міцного здоров'я, сімейного тепла і непохитної віри у краще майбутнє України!

***

Вітаю із Днем захисників України! Нехай кулі облітають, вороже залізо оминає тіло, а дух буде міцним.



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

***

Спасибі, воїни мої, за те,

Що бережете Україну!

Спасибі вам за тихий мирний сон,

Спасибі вам за те, що ви живі,

Спасибі, ангели мої!

***

Прийми найщиріші вітання з Днем захисників України! Бажаємо доброго здоров'я, щастя, добробуту і всього найпрекраснішого!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій,

Більше життєвих і світлих надій!

***

З Днем захисників і захисниць України! Бажаю щастя, здоров'я і бадьорості духу, впевненості у собі й своїй Україні.

***

Вітаю усіх захисників і захисниць України. Ви опора нашої держави. Спокій наших домівок – у ваших надійних і сильних руках. Бажаю добра, світлого настрою та професійних успіхів!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з чудовим святом – Днем захисників і захисниць України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! З щирого серця бажаю міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

***

З великою радістю я вітаю вас з Днем захисника України. З усього серця бажаю стійкості, мужності, успіхів, щастя, любові, миру і добра!