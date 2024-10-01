Україна відзначає День захисників і захисниць вже втретє в умовах повномасштабної війни та вдруге в нову дату – 1 жовтня. Водночас громадяни сьогодні святкують Покрову Пресвятої Богородиці.

Не пропустіть Успіхів і нових перемог: щирі привітання у прозі й віршах з Днем захисників і захисниць України

LifeStyle24 підготував святкові картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України. Надішліть їх усім своїм друзям і знайомим, які борються за незалежність рідної держави.

День захисників і захисниць України: картинки-привітання



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

Коли раніше відзначали це свято

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати більшості свят, які відзначають громадяни, змістилися на 13 днів.

Якщо раніше День захисників і захисниць України святкували 14 жовтня, то тепер – 1 жовтня. Ба більше, у цей день українці також відзначають Покрову Пресвятої Богородиці.