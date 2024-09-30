Раніше Покрову Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня, але зараз – 1 жовтня. Ба більше, українці також відзначають День захисників і захисниць України.

Не пропустіть Завтра – свято Покрови Пресвятої Богородиці 2024: важливі заборони цього дня

LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Надішліть їх усім рідним і близьким та подаруйте їм гарний настрій у світлий день.

Покрова Пресвятої Богородиці 2024: картинки-привітання



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24



Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24

Покрова Пресвятої Богородиці: коротко про свято

Покрову Пресвятої Богородиці святкують з X століття. Київська Русь переживала чергову війну, тому жителі вирушили до церкви, щоб попросити Діву Марію захистити їх від ворога. У цей момент сталося диво, адже перед вірянами з'явилася Божа Матір разом з апостолами й ангелами. Пресвята Богородиця захистила людей і не дала їм загинути, накривши їх своїм святим покривалом.