Втім, під час свята діють певні заборони, яких варто дотримуватися. Про те, що не можна сьогодні робити – розповість LifeStyle24.

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Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята

У X столітті жителі Київської Русі боролися з ворогами. Мешканці пішли до храму, щоб помолитися Діві Марії, аж раптом Божа Матір вийшла до людей разом зі своїми ангелами. Вона накрила жителів святим покривалом, захистивши їх від загибелі. Після цього ворог відступив, а сама подія стала потужним символом підтримки Діви Марії усіх християн.

На свято Покрови віряни традиційно йдуть до церкви та моляться Божій Матері за захист, сімейне життя, допомогу та любов. У цей день Пресвята Богородиця обов'язково має виконати всі бажання християн – варто лише щиро попросити.

У давнину молоді дівчата просили в Діви Марії зберегти молодість і красу. Водночас вважалося, що молитва Божій Матері допоможе жінкам вийти заміж.



Заборони свята Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Фото ArmyInform

Що не можна робити

У свято Покрови Пресвятої Богородиці не варто займатися важкою фізичною роботою, бо існує ризик захворіти. До того ж не можна влаштовувати генеральне прибирання в будинку, оскільки тоді позитивна енергія покине дім. Водночас не рекомендується відмовляти в допомозі, бо тоді накличете невдачі. Крім цього, заборонено лихословити, пліткувати, сваритися та сперечатися, бо привабите негативну енергію в будинок.