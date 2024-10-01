Усі захисники – гордість та опора України. Цей день почали відзначати з 2014 року, щоб вшанувати бійців, які боронять рідну землю від ворогів.

Цікаво З Днем захисників і захисниць України: тематичні привітання у картинках зі святом

LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання з Днем захисників і захисниць України. Надішліть ці святкові листівки усім рідним і знайомим, які служать у ЗСУ, та подякуйте їм за важливу працю.

День захисників і захисниць України 2024: картинки-привітання



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем захисників і захисниць України / Колаж LifeStyle24

Коли раніше відзначали це свято

У 2023 році відбувся перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Внаслідок цього дати більшості свят перенеслися на 13 днів назад.

До 2023 року День захисників і захисниць України святкували 14 жовтня, втім, тепер – 1 жовтня. Що цікаво, у цей день християни також відзначають інше велике свято – Покрову Пресвятої Богородиці.