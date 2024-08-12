День молоді в Україні раніше відзначався в останню неділю червня, однак у 2021 році дата була перенесена і наша держава приєдналася до інших європейських країн. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Це рішення також, на щастя, віддаляє нас від сусідів, адже 27 червня це свято відбувається у Росії.

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З нагоди Міжнародного дня молоді редакція LifeStyle 24 зібрала добірку привітань у картинках. Дорога молодь, вітаємо зі святом. Ви – надія України на щасливе майбутнє. Вчіться, розвивайтеся та прославляйте нашу державу!

День молоді 2024: картинки-привітання

Привітання з Днем молоді / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Днем молоді / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Днем молоді / Фото sendpic.com.ua

Привітання з Днем молоді / Фото sendpic.com.ua

Привітання з Днем молоді / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем молоді / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем молоді / Фото Etnosoft

Привітання з Днем молоді / Фото Etnosoft

Привітання з Днем молоді / Фото HOCHU

Привітання з Днем молоді / Фото HOCHU

Обирайте з нашої добірки картинки, аби привітати друзів, знайомих і рідних з Міжнародним днем молоді. Сьогоднішнє свято – чудова нагода, щоб зібратися компанією близьких людей та гарно провести час.