У цей день слід загадати бажання. Але щоб воно здійснилось варто дотримуватись важливих правил, щоб отримати бажаний результат. Детальніше про це читайте на LifeStyle 24.
Зверніть увагу Можете бути саме ви: кому зі знаків зодіаку дзеркальна дата 24 серпня принесе щастя
Що таке дзеркальна дата – 24.08.2024
Цифри, які утворюються в цей день, несуть у собі магнетичну силу. Вони допомагають у фінансових справах, знаходять відповіді на питання, які давно турбують, а також приносять особливе щастя. Кажуть, що 24 серпня 2024 року можна й треба загадувати найекстремальніші бажання, адже шанс на їхню реалізацію доволі високий.
Як загадати бажання 24.08.2024
- Знайдіть маленьке дзеркальце і напишіть на ньому помадою чи маркером дзеркальну дату. Подивіться на своє відображення крізь цифри та промовте бажання. Зверніть увагу, що не слід використовувати сполучення з часткою "не". Після цього тримайте дзеркало під подушкою три дні, а потім зітріть надпис.
- Можна взяти аркуш паперу й написати на ньому бажання. Тоді складіть листок учетверо та обережно спаліть. Під час ритуалу промовляйте наступні слова: "Винеси послання, принеси бажання".
- Є ще один варіант із великим дзеркалом у повний зріст. Подумайте про реальний задум, станьте перед дзеркалом і тричі повторіть бажання. Вважається, що в такий спосіб можна забезпечити більший зв'язок між бажаним і дійсним.