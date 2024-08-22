Лев і Риби, будь-які починання будуть успішними, а в особистому житті замайорить біла смуга щастя, пише LifeStyle 24.

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Дзеркальна дата утворюється через дві цифри "24". Вважається, що це буде час, коли кожен пожинатиме плоди своєї карми. Комусь пощастить більше, а хтось просто топтатиметься на місці.

Лев

Сильний характер Левів у дзеркальну дату згладить свої кути. В особистому житті запанує тотальна гармонія, а на роботі різко поменшає проблем. Однак астрологи рекомендують не надто розслаблятись, щоб не пропустити чергової підстави від заздрісників. Хоча дзеркальна дата прогнозує позитивні події, все ж варто залишатись максимально обачними.

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Риби

Мрійлива натура Риб урешті знайде своє призначення. Вам відкриється чимало варіантів для вибору, щоб закрити внутрішній гештальт. Також щаститиме й у фінансовому плані. Знайомі повернуть борги, а гаманець поповниться щедрою винагородою від керівництва. Однак кошти слід використовувати раціонально, й не здійснюйте імпульсивних покупок. Це буде перевірка на вашу виваженість і розсудливість.

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