У народі вірили, що від поведінки людини на другий Святвечір залежатиме, як пройде її рік. Що не можна робити на Голодну кутю – розповідає 24 Канал.

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Традиції Голодної куті

У цей день у храмах проходять богослужіння, які відвідують віряни. Християни звертаються до Господа з молитвами про здоров'я, добробут і мир.

Напередодні Водохреща після літургії традиційно освячують воду, яку потім українці забирають додому. Її п'ють натщесерце протягом року, а зберігають – біля ікон у скляній посудині. Свята вода вважається цілющою.

Упродовж дня люди дотримуються суворого посту, обмежуючи себе у споживанні молочних і м'ясних продуктів. Втім, сідати за святковий стіл можна тільки після появи першої зорі на небі.

Ввечері господині подають пісні страви, кількість яких має бути непарною. Серед них – голодна кутя, вареники, голубці, борщ і каша.

Голодна кутя 2025 / Фото Pinterest

Що не можна робити на Голодну кутю

У Голодну кутю не можна сваритися, лаятися чи ображати інших людей, бо будь-які суперечки можуть принести у родину конфлікти на весь рік. Також варто утриматися від негативних думок, щоб не привабити труднощі. Крім цього, не слід займатися хатньою роботою, зокрема пранням та прибиранням, адже існує високий ризик "змити" добробут та накликати біди в майбутньому.

Водночас у цей день не рекомендується давати чи брати гроші в борг, бо тоді привабите фінансові проблеми в родину. Важливо також не влаштовувати гучних святкувань, оскільки Голодна кутя – вечір, який слід провести у спокої за молитвою.

До того ж не можна переїдати та вживати алкоголь, бо на свято люди очищають душу й розум.