Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх зі святом Горіхового Спасу. Вітайте своїх рідних та друзів віршами й прозою з нашої добірки. Тут ви знайдете найкращі побажання, а також картинки.
Не пропустіть Радості, достатку та здоров'я: прекрасні привітання у картинках з Горіховим Спасом
Горіховий Спас: привітання у віршах
З Горіховим Спасом вас вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості й тепла.
Хай доля буде вам ласкавою і милою,
І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!
***
Непомітно прокотилось літо,
Скоро осінь гляне розмаїто.
У садах плоди висять налиті –
Груші і яблуні всі соковиті!
Побажаю, щоб були ви ситі,
І веселі, працьовиті!
Ласкою Божою обвиті,
Не даремно щоб роки були прожиті.
З Горіховим Спасом!
Привітання з Горіховим Спасом / Фото liza.ua
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
***
Третій Спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий Спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підемо в молитвах.
Послухаємо службу, освятимо врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі й гарної карми
І миру нам всім на віки!
***
З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
Привітання з Горіховим Спасом / Фото liza.ua
Горіховий Спас: привітання у прозі
Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!
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Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!
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Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, кошики успіхів, мішки радості та повні засіки добробуту.
Привітання з Горіховим Спасом / Фото Amazing Ukraine
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З третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!
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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові й віри!