Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх зі святом Горіхового Спасу. Вітайте своїх рідних та друзів віршами й прозою з нашої добірки. Тут ви знайдете найкращі побажання, а також картинки.

Не пропустіть Радості, достатку та здоров'я: прекрасні привітання у картинках з Горіховим Спасом

Горіховий Спас: привітання у віршах

З Горіховим Спасом вас вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості й тепла.

Хай доля буде вам ласкавою і милою,

І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Непомітно прокотилось літо,

Скоро осінь гляне розмаїто.

У садах плоди висять налиті –

Груші і яблуні всі соковиті!

Побажаю, щоб були ви ситі,

І веселі, працьовиті!

Ласкою Божою обвиті,

Не даремно щоб роки були прожиті.

З Горіховим Спасом!

Привітання з Горіховим Спасом / Фото liza.ua

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Третій Спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий Спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підемо в молитвах.

Послухаємо службу, освятимо врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі й гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

Привітання з Горіховим Спасом / Фото liza.ua

Горіховий Спас: привітання у прозі

Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

***

Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

***

Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, кошики успіхів, мішки радості та повні засіки добробуту.

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Amazing Ukraine

***

З третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові й віри!