У свято Горіхового Спасу родини, крім того, накривають великий стіл та запрошують в гості близьких. Господині обов'язково печуть випічку з горіхів, якою пригощають усіх присутніх. До того ж можна зробити горіхову настоянку. Успенський піст у цей день вже не діє, тож можна готувати не лише пісні страви.

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З нагоди Горіхового Спасу редакція LifeStyle 24 зібрала красиві привітання у картинках. Щиро вітаємо усіх, хто сьогодні святкує. Бажаємо миру, добробуту, Божої благодаті, спокою та затишку у домівках

Горіховий Спас 2024: привітання у картинках

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Горіховим Спасом / Фото СТБ

Привітання з Горіховим Спасом / Фото СТБ

Привітання з Горіховим Спасом / Фото liza.ua

Привітання з Горіховим Спасом / Фото liza.ua

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Горіховим Спасом / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Горіховим Спасом / Фото ОГО

Привітання з Горіховим Спасом / Фото ОГО

Обирайте картинки-привітання для близьких людей. Спокійного всім дня та чудового святкування!